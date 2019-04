Von Lkw angefahren: Radfahrerin erlitt schwere Kopfverletzungen

ST. GEORGEN BEI OBERNBERG/LINZ. Schwere Kopfverletzungen zog sich eine 56-jährige Innviertlerin bei einem Unfall am Montagnachmittag im Bezirk Ried im Innkreis zu.

Rettungshubschrauber (Symbolbild) Bild: www.laumat.at/Matthias Lauber

Die Frau, die keinen Helm trug, war gegen 16 Uhr auf der Weilbacher Straße unterwegs, als es an der Kreuzung mit dem Güterweg Hub zu dem Unfall kam. Ein Lastwagenfahrer dürfte die Frau beim Abbiegen übersehen haben.

Das Schwerfahrzeug erfasste die 56-Jährige, sie wurde mitsamt dem Fahrrad zur Seit geschleudert und kam im Kreuzungsbereich, neben dem Güterweg Hub zu liegen. Sie erlitt schwere Kopfverletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber C2 in den Med Campus III geflogen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

Auch im Stadtgebiet von Linz wurde eine Radfahrerin am Montagnachmittag von einem Lastwagen angefahren. In der Waldeggstraße dürfte ein Kraftfahrer, der in Richtung A7 unterwegs war, die 48-jährige Linzerin übersehen haben. Die Frau stürzte daraufhin, konnte aber bei der Unfallaufnahme nicht angeben, ob sie verletzt war.

Präventiv wurde von der Polizei der Datenspeicher des Sattelzugfahrzeuges ausgelesen, um die Unfallgeschwindigkeit eruieren zu können. Bei der Sicherstellung der Daten wurde der serbische Lenker einer Kontrolle der Sozialvorschriften unterzogen.

Dabei wurde festgestellt, dass er 16 teils schwerste Verstöße zu verantworten hat. Weiter hat er die Zugmaschine an 18 Tagen, jeweils über mehrere Stunden hinweg, ohne Fahrerkarte gelenkt. Die Weiterfahrt wurde bis zur Einhebung einer Sicherheitsleistung untersagt. Außerdem wird der 46-Jährige bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

