Von Linz mit dem Nachtzug nach Paris

Der Jahreswechsel kommt für den öffentlichen Verkehr immer schon etwas früher, heuer am 12. Dezember. Dann werden nämlich die europäischen Zugfahrpläne angepasst, und damit auch jener von Oberösterreich.

Für das kommende Jahr kündigten das Land Oberösterreich, die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) und der Oberösterreichische Verkehrsverbund (OÖVV) mehrere Verbesserungen für den öffentlichen Verkehr in Oberösterreich an.

So stehen für 2022 mehrere Verdichtungen bei regionalen Verbindungen an. Ab 12. Dezember halten die Züge etwa auf der Weststrecke zwischen Linz und Salzburg wieder im Stundentakt am Bahnhof Neukirchen-Gampern. Auf der Strecke Passau-Linz gibt es an den Bahnhöfen Bad-Schallerbach-Wallern und Schärding in Zukunft unter der Woche zusätzliche Frühverbindungen nach Linz.

Für Studierende, die mit dem Zug nach Graz fahren, bringt der neue Fahrplan eine deutliche Verbesserung: Dank neuer Regionalzüge auf der Strecke Linz-Kirchdorf mit Umstiegsmöglichkeit am Bahnhof Selzthal wird es stündlich eine Verbindung von und nach Graz geben.

Auch ihr internationales Nachtzug-Angebot bauen die ÖBB aus: Dreimal wöchentlich fährt ein Nightjet von Wien nach Paris und zurück, jeweils mit Zwischenhalt in Linz.

Auch die Züge selbst sollen im kommenden Jahr aufgewertet werden: Insgesamt fünfzehn Züge sollen mit einem zeitgemäßen Informationssystem, kostenlosem WLAN und Komfortsitzen ausgestattet werden.