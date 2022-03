"Von Laubbläser belästigt": Mann bedrohte Arbeiter mit Waffe

Von einem Laubbläser hat sich ein 58-Jähriger am Dienstag zu Mittag offensichtlich so gestört gefühlt, dass er die Nerven verlor. Der Mann öffnete am Dienstag gegen 12:30 Uhr das Fenster seiner Wohnung und bedrohte einen 21-Jährigen, der gemeinsam mit einem 57-jährigen Kollegen vor dem Haus mit dem Gerät arbeitete, mit einer Waffe. Er zielte mit der Gasdruckpistole auf den jungen Mann und repetierte.

Die Schnelle Interventionsgruppe und das Einsatzkommando Cobra rückten an. Die Spezialkräfte konnten den rabiaten Linzer schnell festnehmen. Bei seiner Einvernahme gab er an, sich vom Lärm des Laubbläsers der beiden Arbeiter belästigt gefühlt zu haben, deshalb sei er schließlich "durchgedreht".

Die Gasdruckpistole, wurde sichergestellt, gegen den Linzer wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 58-Jährige auf freiem Fuß angezeigt, teilte die Polizei am Dienstagabend mit.