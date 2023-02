Von groß auf mäßig: Lawinengefahr in Oberösterreichs Bergen entspannte sich

Vom Bosruck donnerten sie ins Tal, auf dem Lahnerkogel staubte es, und das Warscheneck ließ in jeder Himmelsrichtung weiße Federn. Explosiv sei die Lawinenlage in Oberösterreich noch vor wenigen Tagen gewesen. Das weiß Helmut Steinmaßl, weil er sie beobachtet hat. Am Freitag mit dem Fernglas, am Wochenende auf zwei Skiern. Der Lawinenreferent der Bergrettung Oberösterreich blieb dabei zwar sturzfrei, aber nicht immer an der Schneeoberfläche.