Von glasklar bis ganz knapp: Wo Amtsinhaber gewannen

Mit 73,1 Prozent gewann Bürgermeister Klaus Luger (SP) in der Landeshauptstadt Linz die Stichwahl gegen Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Es war eines der klarsten Ergebnis der gestrigen Stichwahlen. Luger sah in den 73 Prozent ein deutliches Votum, dass ihm die Linzer vertrauen würden. Sehr niedrig war in Linz allerdings die Wahlbeteiligung, Sie betrug gestern nur 30,3 Prozent.