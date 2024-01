Von exotischen Raritäten bis zum Spatz: Aufruf zur Wintervogel-Zählung

In unseren Gärten befinden sich in den Wintermonaten oftmals exotische Vogel-Raritäten, ohne dass wir davon wissen. Um derartige, für unsere Breiten ungewöhnliche Tiere aufzuspüren, lädt die Vogelschutzorganisation BirdLife Österreich vom kommenden Freitag bis Sonntag wieder zur alljährlichen Wintervogel-Zählung. Generell stellt diese ein plakatives Abbild des aktuellen Winter-Vogelbestandes in besiedelten Gebieten dar.

Im Vorjahr wurden im dreitägigen Vergleichszeitraum exakt 86.372 Vögel in Oberösterreichs Städten und Dörfern beobachtet, bundesweit waren es 474.554. Im Schnitt wurden also 26 Vögel pro Garten gezählt. Das ist der niedrigste Wert, der jemals erreicht wurde, sagt Susanne Schreiner, BirdLife-Pressesprecherin. Denn im langjährigen Durchschnitt (2012 bis 2022) waren es noch 36 Vögel pro Garten. Im Vorjahr habe es besonders viele Meldungen über Gärten gegeben, in denen keine Vögel beobachtet wurden.

Dieser Trend sei zum Großteil der globalen Wetterlage geschuldet, sagt Schreiner. Da die Winter tendenziell wärmer werden und weniger Schnee falle, finden die Vögel auch außerhalb der Siedlungen ausreichend Futter. Der Wetter-Aspekt sei generell bei der Wintervogelzählung entscheidend, sagt Schreiner: "Je kühler und winterlicher es an den Zähltagen ist, desto mehr Vögel werden in Siedlungsräumen beobachtet, weil es hier nicht so kalt ist und sie Nahrung etwa in Vogelhäuschen finden."

Entscheidend ist auch die Wetterlage in nördlichen Ländern. Je winterlicher es dort ist, desto häufiger "flüchten" dort ansässige Vögel in den kalten Monaten zu uns. Aktuell seien etwa besonders im Osten Europas größere Zahlen von Seidenschwänzen zu beobachten, die eigentlich in Sibirien und Skandinavien beheimatet sind. Erste Beobachtungen gibt es laut BirdLife-Geschäftsführer Gabor Wichmann auch bereits in Österreich.

Am häufigsten gemeldet wurde im Vorjahr übrigens die Kohlmeise, gefolgt von Feld- und Haussperling. Ebenfalls häufig anzutreffen sind Drosseln, Rotkehlchen, Amseln und Finken. Weniger gut bestellt ist es hingegen um den Grünling (Grünfink): 2023 wurden um rund 35 Prozent weniger in heimischen Gärten gezählt als im Jahr zuvor.

BirdLife ruft von 5. bis 7. Jänner zur Wintervogelzählung auf: Mithilfe eines Folders können häufige Siedlungsvögel einfach bestimmt werden (kostenfrei unter www.birdlife.at bzw. unter 01/522 22 28 erhältlich).

