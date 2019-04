Von E-Bike bis Bogensport: Aktiv auf der Messe "50 plus"

Gesundheit und Genuss: Die OÖN laden am Wochenende wieder zur Doppelmesse "50 plus" und "Guten Appetit" nach Ried/Innkreis.

E-Bike-Fahren will gelernt sein. Auf der Messe kann man sich über alle Aspekte – von den Preisen bis zur Sicherheit – informieren. Bild:

Fast jedes dritte neu verkaufte Fahrrad ist bereits ein E-Bike, das zeigen die erst gestern veröffentlichten Umsatzzahlen des Fachhandels.

Doch nicht nur wegen der relativ hohen Anschaffungskosten (der Durchschnittspreis lag 2018 bei 1265 Euro), vor allem aufgrund des Sicherheitsaspekts raten Experten, sich vor dem Kauf umfassend zu informieren.

Diesem Trend trägt die Messe "50 plus" Rechnung und hat heuer einen E-Bike-Schwerpunkt mit Übungs- und Testmöglichkeiten ins Programm aufgenommen. Besucher können ganztägig Fahrräder testen und erhalten viele Tipps in puncto Sicherheit, Service und natürlich auch dazu, welches Modell zu einem passt.

So viele tolle Aktivitäten

Doch auch sonst gibt es bei der Messe "50 plus" jede Menge Aktivitäten: In einem Schusskanal kann etwa das "intuitive Bogenschießen" unter fachlicher Anleitung erprobt werden. Und nicht zuletzt haben die OÖNachrichten ein spezielles Angebot für Besucher parat: Täglich finden im Vortrags- und Bewegungsbereich spannende Vorträge zu unterschiedlichen Themen statt. Zusätzlich gibt es einen Bewegungsbereich, in dem Besucher kurze Bewegungseinheiten mit Experten absolvieren können und Übungsvorschläge für zuhause zu erhalten. Auf dem Programm stehen Gesundheits-Yoga, Smovey-Training, ein Faszien-Workshop, gesunde Naturkosmetik und Tipps und Tricks für blühende Rosen von Landesgärtnermeister Dietmar Bergmoser. (had)

Ermäßigung mit der OÖN-Card

Zeitgleich mit der "50plus" findet auch die Genussmesse "Guten Appetit" in Ried statt. Die Aussteller bieten eine Mischung aus Genuss, Information und Verkauf. Regionale Spezialitäten aus dem Genussland gibt’s dabei genauso zu verkosten wie internationale Gerichte oder edle Weine.

Bei den Live-Kochshows begeistern unter anderem die drei Innviertler Haubenköche Florian Schlöglmann (Sa. 12.30 Uhr), Peter Reithmayr (So. 11.30 Uhr) und Dominik Bauböck (So. 14.30 Uhr).

Öffnungszeiten und Eintritte:

Messe 50plus: 13. und 14. April, täglich 9 bis 17 Uhr

"Guten Appetit": Samstag 9 bis 18 Uhr (Weinlounge bis 20 Uhr) und Sonntag 9 – 17 Uhr.

Die Tageskarte kostet 9 Euro, mit OÖNcard 6 Euro; Vorverkaufs-Ticket 8 Euro.

Mehr auf www.messedoppel.at

