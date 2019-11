Was passiert, wenn ein Angehöriger zum Pflegefall wird? Wie kann die Betreuung zum Wohle aller Beteiligten organisiert werden? Diese und viele andere Fragen rund um die Pflege beantworteten Experten am Dienstagabend bei der Veranstaltung "Achtung, Falle" von Arbeiterkammer (AK) und OÖNachrichten im Papiermachermuseum in Steyrermühl.