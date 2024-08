Von B123 abgekommen: 80-Jähriger starb bei Unfall in Ried in der Riedmark

Der Notarzt hatte noch versucht, den Mann zu reanimieren, letztlich kam für einen 80-Jährigen nach einem Unfall am Donnerstagvormittag aber jede Hilfe zu spät. Der Pensionist aus dem Bezirk Freistadt hatte bei der Fahrt auf B123 im Gemeindegebiet von Ried in der Riedmark (Bezirk Perg) die Kontrolle über seinen Renault verloren. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte einen Baum.

Lesen Sie auch: Gas und Bremse verwechselt: 2 Verletzte in Steyr

Zeugen eilten dem Lenker zu Hilfe. Deren sofortige Erste-Hilfe-Maßnahmen und Wiederbelebungsversuche des Notarztes verliefen jedoch erfolglos. Der 80-Jährige starb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei am Abend mit.

Für die Dauer des Einsatzes kam es auf der B123 zu Verkehrsbehinderungen. Bild: www.fotokerschi.at | Panchuk

Drei Feuerwehren im Einsatz

Die Befragung eines Zeugen ergab, dass der Lenker völlig überraschend und ohne Vorwarnung von der Fahrbahn abgekommen war. Gesundheitliche Probleme kommen als Unfallursache in Frage. Fremdverschulden kann laut Polizei ausgeschlossen werden.

Für die Absicherung der Unfallstelle und die Aufräumarbeiten rückten die Feuerwehren Altaist-Hartl, Obenberg und Ried in der Riedmark an. Für die Dauer des Einsatzes kam es zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Unfallstelle.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.