Von Arzt missbraucht: "Schwere Folgeschäden"

Nun liegen bei zwei Opfern Gutachten vor, die die Staatsanwaltschaft in Auftrag gegeben hatte. Die Expertise prüfte die Frage, ob bei den Burschen schwere psychische Folgeschäden entstanden sind – was bejaht wurde.

Die Folge: Der Strafrahmen für den Beschuldigten würde sich im Fall der Verurteilung von bis zu zehn auf bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe erhöhen, teilte Silke Enzlmüller, Sprecherin der Welser Anklagebehörde mit. Der Abschlussbericht der Kriminalpolizei liege noch nicht vor, werde in etwa vier Wochen erwartet. Inzwischen seien aber bereits 109 mutmaßliche Opfer ausgeforscht worden, bei sechs von ihnen stehe die Einvernahme aber noch aus.

Die Mutter eines 15-jährigen Burschen hatte den in seinen Dimensionen in Österreich beispiellosen Fall heuer über die OÖNachrichten publik gemacht. Ihr Sohn war Patient des Mediziners, die Missbrauchshandlungen, die der Arzt als "medizinisch notwendige Untersuchungen" bezeichnete, sollen in der Praxis passiert sein.

Älteste Fälle fast 20 Jahre alt

Das Landeskriminalamt Oberösterreich begann zu ermitteln und das Patientenverzeichnis mit 850 potenziell betroffenen Opfern zu durchforsten. Demnach liegen die ältesten Fälle bereits fast 20 Jahre zurück. Die Missbrauchshandlungen sollen aber nicht nur im ärztlichen Rahmen bei Untersuchungen, sondern auch im Privaten stattgefunden haben.

Ein Opfer-Anwalt schilderte den OÖN, dass auch die Kinder von Freunden des Mediziners mutmaßliche Opfer des Arztes geworden sein sollen. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.