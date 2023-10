"Von allem etwas": Ferienwetter wird abwechslungsreich

Kühl und nass, trocken und mild: "Es wird in den kommenden Tagen von allem etwas dabei sein", sagt Alexander Ohms von GeoSphere Austria. "Die Schülerinnen und Schüler können sich in den Herbstferien sowohl auf warme und schöne, aber auch auf nasse und kühle Tage einstellen."

Vor allem am heutigen Freitag erwartet der Meteorologe eine relativ ungemütliche Wetterlage: Am Vormittag überwiegt zunächst trübes und regnerisches Wetter. Am Nachmittag hört der Regen allmählich auf, es bleibt aber weiterhin windig und kühl. Bei Temperaturen von neun bis 14 Grad inklusive Sturmböen mit durchschnittlichen Geschwindigkeiten von 50 km/h bietet sich der heutige Tag demnach eher für Indoor-Aktivitäten an.

Föhn bringt mildes Wetter

Morgen, Samstag, wird das Wetter hingegen schon deutlich freundlicher. Bei sonnigem Wetter steigen die Temperaturen auf bis zu 16 Grad. Dieser Trend setzt sich auch am Sonntag und Montag fort. "Durch eine Föhnströmung wird es wärmer. Das wird vor allem in den höheren Regionen wie dem Salzkammergut spürbar", sagt Ohms. Kühler werde es klassischerweise in flachen Regionen wie dem Zentralraum.

Bei Temperaturen von 14 bis 20 Grad sollte man am Montag die Gelegenheit für Spaziergänge oder Wanderungen nutzen, denn am Dienstag kehrt kurzzeitig der Regen zurück ins Land. Insbesondere am Nachmittag sollte man zu Halloween den Regenschirm einpacken. Diesen wird es laut Ohms tags darauf zu Allerheiligen aber nicht mehr brauchen: "Wie die gesamte zweite Wochenhälfte wird es am Feiertag wieder freundlicher."

Damit beginnt auch der November mit relativ milden Verhältnissen. Aktuell sei das Wetter laut Ohms zwar passend für die Jahreszeit, jedoch sei der Oktober bereits jetzt im Vergleich mit dem langjährigen Durchschnitt deutlich zu warm gewesen. "Vor allem in der ersten Monatshälfte waren die Temperaturen deutlich über dem Normalwert in Relation zu den vergangenen 30 Jahren", sagt Ohms. Österreichweit liege man drei Grad über dem Durchschnitt. Damit sei der Oktober einer der wärmsten, die man je gehabt habe, so der Wetterexperte.

