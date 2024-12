Wo ist Daniel S.? Von Linzer (50) fehlt nach Fußballspiel jede Spur

Der Linzer war am vorigen Freitagabend mit einem Bekannten von einem Fußballspiel in Bosnien in die Landeshauptstadt zurückgekehrt, um 19 Uhr wurde Daniel S. beim Linzer Hauptbahnhof abgesetzt. Seither fehlt jede Spur von ihm.

Wurde Hund zuvor ausgesetzt?

Zusätzlich mysteriös ist die Tatsache, dass S.’ Hund offenbar zuvor ausgesetzt wurde: Das Tier wurde am Mittwochabend bei einem Haus in Leonding angeleint von den Bewohnern gefunden. Wie es dorthin gekommen war, war zunächst ebenfalls noch unklar.

Daniel S. war an diesem Abend mit Freunden nach Banja Luka im Norden Bosniens gefahren. Gemeinsam besuchten sie am Donnerstagabend das Spiel des LASK gegen FK Borac Banja Luka. Tags darauf traten sie die Heimreise an. Seit diesem Freitag ist auch sein Handy ausgeschaltet.

Am Samstag hätte der Linzer seine elfjährige Tochter abholen sollen – doch der 50-Jährige erschien nicht. Daraufhin wurden seine Angehörigen stutzig und gaben am Sonntagabend bei der Polizeiinspektion am Linzer Hauptbahnhof eine Abgängigkeitsanzeige auf.

Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei ging am Dienstag von einem Unfall aus. Die Bevölkerung wird gebeten, mögliche Hinweise zu Daniel S. dem Stadtpolizeikommando Linz unter der Telefonnummer 059133/45-3333 zu melden.

Der Linzer ist rund 1,75 Meter groß und hat graue Haare. Zuletzt war er mit einer blauen Jeans, einem blau-schwarzen Pullover und einer blau-schwarzen Haube der Marke "Brix Alu" bekleidet und trug einen blau-roten Rucksack sowie eine schwarze Tasche.

