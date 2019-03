Vom Zelt bis zu falschen Zähnen: Was alles in den Fundbüros landet

LINZ. Sensationsfund: Eine Handkasse mit 70.000 Euro wurde kürzlich im Linzer Magistrat abgegeben – auch abseits von Geld lagert allerlei Kurioses in den heimischen Fundämtern.

Gabriele Ambach vom Linzer Bürgerservice mit einer kleinen Auswahl von gefundenen Sachen. Bild: sje

Ein aufsehenerregender Fund hält, wie berichtet, die Mitarbeiter im Linzer Fundamt in Atem: Dort lagert eine Handkassa mit 70.000 Euro, die im Juli in der Breitwiesergutstraße gefunden wurde. Monatelang versuchte die Polizei, den Besitzer aufzuspüren oder die Umstände des Verlustes aufzudecken. Nun landete das Geld im Fundamt. "Noch hat sich der Besitzer nicht gemeldet", sagt Gabriele Ambach, Leiterin des Bürgerservice im Magistrat.

2011 wurde dort ein noch wertvollerer Fund abgegeben: Geld und Schmuck im Wert von 90.000 Euro. Damals gab es ein rasches Happy End: Binnen zwei Wochen holte der Besitzer das wertvolle Gut ab. Doch auch kuriose Gegenstände beschäftigen die Mitarbeiter: etwa eine im Bus vergessene Babybadewanne oder eine alte Nähmaschine. "Am Dienstag bekamen wir ein in der Straßenbahn vergessenes Kupferrohr." 2018 wurden 11.000 Dinge abgegeben, dem gegenüber stehen nur 1700 Verlustmeldungen. "Unser Lager ist immer voll", sagt Ambach.

In Wels werden pro Jahr etwa 2200 Dinge abgegeben, rund ein Drittel davon wird abgeholt. Auch hier wartet Kurioses auf den Besitzer: vom Schwert bis zum Autokran-Bedienungsgerät, von der Nachtsichtkamera bis zum Zelt. "Einmal wurde sogar eine Bankomatkassa abgegeben", sagt Wolfgang Lettner, Chef der Abteilung für Bürgerangelegenheiten. Vor rund einem Jahr blieben 4000 Euro in einer Tankstelle liegen und landeten im Fundamt. "Wir konnten den Besitzer nicht ausforschen", sagt Lettner. Vor eineinhalb Monaten holte sich der glückliche Finder das Geld ab.

Lettner rät, beim Verlust von Schlüsseln auf alle Fälle im Fundamt nachzufragen: "Allein 2017 wurden 335 Schlüssel abgegeben." Werden sie nicht abgeholt, müssen sie vernichtet werden. Auch im Steyrer Fundbüro gibt es viel zu entdecken. "Bei uns wurden schon falsche Zähne, ein Rollstuhl und ein Bootsmotor abgegeben", sagt Renate Resch, zuständige Leiterin in den Stadtbetrieben.

38.000 Euro lagen im Müll

In der Vergangenheit gab es spannende Funde: Im Jänner 2010 fand ein Müllfahrer in Linz 38.000 Euro, im Dezember 2015 schwammen 120.000 Euro in der Neuen Donau in Wien. Der Besitzer wurde nie ausgeforscht, das Geld ging ein Jahr später an die Stadt Wien. In Seewalchen fand im November 2017 der achtjährige Tristan beim Spielen im Garten einen Ehering. Es war jener Ring, den sein Uropa vor 40 Jahren verloren hatte.

Die Höhe des Finderlohns richtet sich nach Fundort

Was müssen ehrliche Finder beachten? Hier die Antworten auf die wichtigsten Fragen:

?Muss ich jedes Fundstück abgeben?

Alle Gegenstände, die mehr als zehn Euro wert sind bzw. die für den Eigentümer offensichtlich wichtig sind (z. B. Kreditkarte, Schlüssel etc.), sind verpflichtend abzugeben.

?Wohin sind diese Gegenstände zu bringen?

Grundsätzlich zur Behörde am Fundort, das ist in der Regel das Gemeindeamt oder der Magistrat. Die Polizei ist seit 2003 nicht mehr für Fundstücke zuständig, außer es handelt sich um (Schuss-)Waffen, Sprengmittel oder Kriegsmaterial.

?Wann steht einem Finder ein Finderlohn zu?

In der Regel hat er auf Verlangen immer Anspruch auf Finderlohn.

?Wie hoch ist der Finderlohn?

Die Höhe richtet sich nach dem Wert des Fundes. Dabei ist zwischen „verloren“ und „vergessen“ zu unterscheiden: Als verloren gilt eine Sache, die dem Eigentümer im öffentlichen Raum abhandengekommen ist. Dafür steht dem Finder ein Betrag in der Höhe von zehn Prozent des Wertes zu. Als vergessen werden Dinge bezeichnet, die an einem Ort zurückgelassen werden, der unter Aufsicht einer anderen Person steht (Hotel, Zug, Restaurant etc.): Hier beträgt der Finderlohn fünf Prozent. Übersteigt der Wert 2000 Euro, halbiert sich der Prozentsatz in beiden Fällen.

?Was passiert, wenn sich der Besitzer nicht meldet bzw. nicht ausfindig gemacht werden kann?

Dann erhält der Finder nach Ablauf eines Jahres den Gegenstand.

?Was mache ich, wenn ich einen Gegenstand verloren habe?

Die Verlustmeldung kann online (www.fundamt.gv.at), telefonisch (Fundwesen-Service-Line unter Tel. 0900/600200) oder direkt beim Fundamt aufgegeben werden.

