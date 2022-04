Vom Traunstein fallen Felsen

Der Gschliefgraben am Fuß des Traunsteins macht wieder einmal von sich reden. Diesmal aber nicht, weil das Erdreich rutscht, sondern weil es zu einem Felssturz kam.

Vom Baumwipfelpfad auf dem Grünberg aus beobachtete am Freitagabend ein Ausflügler, wie von den Hängen des Traunsteins große Felsbrocken ins Tal stürzten. Der Mann alarmierte die Polizei, und diese machte in Begleitung einer Alpinpolizistin einen Hubschrauber-Erkundungsflug. Tatsächlich fanden die Beamten eine frische Abbruchstelle am Traunstein. Auf der darunterliegenden Forststraße wurden die tonnenschweren Felsbrocken entdeckt.

Die Polizei sperrte auf Anweisung der Bezirkshauptmannschaft die Forststraße bis auf Weiteres. Experten werden nach den Feiertagen die Abbruchstelle untersuchen. Danach wird entschieden, ob die Straße wieder geöffnet werden kann oder ob zuvor noch Sicherungsmaßnahmen notwendig sind.