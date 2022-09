Vom Schulweg bis zu Ladestationen für E-Autos

Unterschiedliche Ideen mit einem Ziel: Wie kann Mobilität klimafreundlicher und effizienter gemacht werden? 40 Bewerber reichten ihre Projekte für den Mobilitätspreis ein, der vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) vergeben wird. Am Freitag wurden die drei oberösterreichischen "Mobilitätsvorbilder" von Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), VCÖ-Pressesprecher Christian Gratzer und Eva Hackl von den Österreichischen Bundesbahnen geehrt.

Darüber freuen durfte sich das Rainbacher Unternehmen Kreisel Electric. Dort werden batteriebetriebene Schnellladestationen für Elektroautos hergestellt. Ziel ist es, das Stromnetz durch eingebaute Pufferbatterien zu entlasten. Aktuell werden die Ladestationen in den Niederlanden und Korea getestet.

Auch die Bernegger GmbH mit Sitz in Molln wurde ausgezeichnet. Der Familienbetrieb hat den Schritt weg von der Straße und hin zu den Schienen gewagt: Mit einem Spezialcontainersystem kann der Anteil an Lkw-Fahrten minimiert werden. So ersetzt ein Anschlussbahnhof in Spital am Pyhrn täglich rund 360 Lkw-Transporte.

Ein weiteres Erfolgsprojekt ist in Wels beheimatet: Das Bundesrealgymnasium Wallererstraße startete 2019 mit der Initiative "Meet & Bike". Es wurden Stationen eingerichtet um Schüler zu motivieren, gemeinsam per Fahrrad zum Unterricht zu kommen. Nach der Auszeichnung durch den VCÖ im Jahr 2020 gab man sich nicht zufrieden: Das Projekt wurde auf vier Schulen mit insgesamt 2000 Schülern ausgeweitet und wurde nun erneut prämiert.

Petition für sichere Radwege

Die Bemühungen gehen weiter: Herbert Meschuh vom Mobilitätsteam des Realgymnasiums Wallererstraße sammelt Unterschriften, um die Politik dazu zu bewegen, die Fahrradinfrastruktur in der Stadt Wels zu verbessern.