Vom Religionsunterricht abgemeldet: Ethikpflicht schon in der Volksschule?

Die Klassenzusammensetzung in Oberösterreichs 819 Pflichtschulen hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Deutlich wird das an der Verteilung der Religionsbekenntnisse unter den 115.352 Schülern. Während die Zahl der römisch-katholischen Kinder seit sechs Jahren bei 72.000 stagniert, stieg die Zahl der Schüler mit muslimischem Glauben im selben Zeitraum von 17.378 auf 19.756.