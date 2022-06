Vom Rampenlicht auf die Schulbank: "Es war ein unglaubliches Erlebnis"

Im Leben von Paula Rosenauer prallten in den vergangenen Wochen zwei Welten aufeinander. In Großbritannien tanzte die 17-Jährige vor einem Millionenpublikum, zuhause in Oberösterreich schrieb sie Schularbeiten und Tests. Gemeinsam mit dem Akrobaten-Team „The Freaks“ hatte die junge Tänzerin aus Kirchberg-Thening an der Castingshow „Britain’s Got Talent“ teilgenommen.