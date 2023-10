Vom Luxusliner bis zum Dachzelt: Der Caravan Salon campiert in Wels

Wohnwagen, Wohnmobile, Dachzelte und Mobile Homes: Die Vielfalt des Campings wird ab kommendem Mittwoch wieder beim "Caravan Salon Austria" in der Messe Wels sichtbar. Unter den knapp 220 Ausstellern – ein neuer Rekord – finden sich nicht nur Händler, sondern auch Dienstleister für Betrieb, Instandhaltung, Ausrüstung sowie Aus- und Umbau von Fahrzeugen und Anhängern. "Die Stimmung in der Branche ist sehr gut", sagt Messeleiterin Petra Leingartner, "wir freuen uns, dass wir diese Leitmesse heuer wieder in Wels abhalten können."

Die Branche mache gerade einen Wandel durch: "Ein bisschen weg vom Gigantismus und hin zu Qualität und Individualität", erklärt Leingartner. Es würden immer weniger Modelle mit Grundausstattung gekauft, viele Kunden wünschen sich individuelle Aus- und Umbaumaßnahmen. "Auch kostengünstigere Angebote wie Dachzelte sind immer beliebter", sagt die Messeleiterin.

Es gibt auch günstige Angebote wie diese Dachzelte. Bild: Messe Wels

Auch das Luxussegment ist selbstverständlich wieder vertreten. Seit vergangenem Montag werden die Fahrzeuge in den Hallen platziert. Die Besucher können Modelle aller Preisklassen von außen und innen besichtigen.

Mehrere Hersteller feiern mit neuen Modellen Österreich-Premiere. Neben den Giganten wie Mercedes, Volkswagen und Ford sind wieder viele österreichische Branchenvertreter unter den Ausstellern. Sie stellen technische Neuheiten wie ein beheizbares Dachzelt vor.

Immer mehr Personalisierung

Doch nicht nur Hersteller, auch Dienstleister sind stark vertreten. "Immer mehr Menschen, die bereits ein Camping-Fahrzeug besitzen, möchten es individuell gestalten. Wir haben Experten für den Umbau vor Ort", sagt Leingartner. Immer mehr im Trend ist auch Energieautarkie beim Reisen, der Kühlversorgung und dem Entertainment. "Camper sind ja sehr technikaffin, beim Caravan Salon finden sie alle Informationen über die neuesten Innovationen", sagt Leingartner.

Ebenfalls zurück ist die Gebrauchtfahrzeug-Ausstellung im Freien auf dem Messegelände. "Genauso vielfältig, wie die Bedürfnisse der Camper sind, ist auch das Angebot in den Messehallen", sagt die Messeleiterin.

Die Messe ist von Mittwoch bis Samstag täglich von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

