0,1 Grad fehlten Weyer, um den Sommer in Oberösterreich bereits im März einzuläuten. Mit 24,9 Grad war die kleine Marktgemeinde im Bezirk-Steyr Land vergangenen Mittwoch nur ganz knapp an jener Grenze vorbeigeschrammt, die Meteorologen für einen echten Sommertag definiert hatten. Der Modetrend, bereits im Frühjahr auf kurze Hose und kurzes Leibchen umzusteigen, setzte sich am Donnerstag in Braunau fort: 24 Grad ließen Frühlingsgefühle vergessen und Sommerstimmung aufkommen.