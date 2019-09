Vom ersten Schultag, der "so cool" war

Voller Stolz marschieren die kleinen Mädchen und Buben an der Hand ihrer Eltern in ihre Klasse: auf dem Rücken die neue Schultasche, in der Hand die bunte Schultüte, Leonie hat sogar ihr Kuscheltier zur Verstärkung mitgebracht. Keine Frage: In der 1m-Klasse der Koref-Schule am Linzer Bindermichl ist erster Schultag.

Plötzlich ertönt ein lautes Geräusch. Nein, es ist keine Schulglocke. Alle Augen richten sich auf die Lehrerin: Julia Feimuth hat sich mit einer Klangschale sanft, aber bestimmt Gehör verschafft. Sie heißt ihre aufgeregte Truppe willkommen und lädt alle der Reihe nach ein, ihre Namenskärtchen, die an der Tafel kleben, zu holen und vor sich auf den Platz zu stellen. Denn alle haben schon im Kindergarten gelernt, ihren Namen lesen und schreiben zu können.

Selbstbewusstsein stärken

Das sei ein wichtiges Prinzip, erklärt später Direktorin Christa Konrad: "Wir versuchen anhand von einfachen Aufgaben, die die Kinder leicht erledigen können, ihr Selbstbewusstsein zu stärken." Damit soll gleich von Beginn an eine Atmosphäre der Selbstsicherheit geschaffen werden. Insgesamt gibt es 90 Schulanfänger in ihrer Volksschule, die drei erste Klassen, eine Vorschule und eine Deutschförderklasse besuchen.

In der 1m-Klasse, dessen "m" für den Musikschwerpunkt steht, werden jetzt die Eltern hinausgebeten. Sie müssen in den Gang, wo einige Listen darauf warten, ausgefüllt zu werden. In der Klasse geht’s jetzt zur Sache: Die Kinder lernen ein Stofftier kennen, das sie ab nun begleiten wird, hören eine Geschichte, erzählen von dem, was sie besonders gut können. Dann setzt sich Lehrerin Feimuth ans Klavier und bringt den Kindern ein erstes Lied bei. Als sie es später ihren staunenden Eltern vorsingen, ist die Überraschung perfekt – und den Kindern ein spontaner Applaus sicher.

Auch für die Eltern ist dieser Tag eine große Umstellung. "Jetzt wird Asael groß", sagt Claudia Stoia-Aron, und ein bisschen Wehmut liegt in ihrer Stimme. Der Schulbeginn sei eine große Veränderung, meint auch David Glaser: "Jetzt beginnt ein neuer Lebensabschnitt." Die Musikklasse hat die Familie für Sohn Florian bewusst ausgesucht: "Er hat schon im Kindergarten Gitarren gebastelt. Musik gefällt ihm." Für seinen Vater ist wichtig, dass Florian Freude am Lernen hat: "Der Druck kommt eh später noch früh genug."

Dem Sohn hat’s jedenfalls in der Schule gefallen: "Es war so cool in der Schule", berichtet er über seinen allerersten Schultag. Die Frau Lehrerin sei nett: "Und morgen komm' ich wieder!"

20.000 kostenlose Warnwesten für Schulkinder

Im Rahmen der Verkehrserziehungstage verteilt die Polizei auch heuer wieder 20.000 Kinder-Warnwesten an allen Volksschulen in Oberösterreich.

Im letzten Jahr wurden 118 Schüler bei Unfällen auf dem Schulweg verletzt. Neben der mangelhaften Aufmerksamkeit von Schülern und Lenkern gehörte die fehlende Erkennbarkeit der Kleinsten zu den häufigsten Unfallursachen.

„Reflektierende Warnwesten sollen zum ständigen Begleiter der Kinder werden, damit sie von Autofahrern so bald wie möglich gesehen werden“, sagt Familienreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ). Gemeinsam mit Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner und Sicherheits-Landesrat Wolfgang Klinger (beide FPÖ) präsentierte er gestern die Aktion „Sichtbar sicherer“.

Die reflektierende Weste erhöht die Sichtbarkeit der Kinder auf rund 150 Meter.

