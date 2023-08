"Vom Beton können wir nicht abbeißen"

Er wuchs als Bauernkind in Edt bei Lambach nahe Wels auf. Er weiß, was es heißt, den Boden zu bestellen, dem Erntegut beim Wachsen zuzusehen. Er weiß, wie es sich anfühlt, mit der Hand im Humus zu wühlen. Kurt Weinberger, 62 Jahre, Vorstandsvorsitzender der Hagelversicherung Österreich ist nimmermüder Mahner, was den Flächenfraß, Bodenversiegelung und Naturschutz betrifft.