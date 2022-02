"Technik ist unglaublich vielseitig. Es geht darum, die besten und kreativsten Lösungen zu finden", sagt Johanna Riegler. Die 20-Jährige startet im März in das vierte Semester des Bachelorstudiums "Smart Production and Management" am Campus Steyr der Fachhochschule Oberösterreich. Dort arbeitet sie derzeit an einem Projekt mit , das erforscht, wie die Produktion in einer Fabrik auch mit einer höheren Stückzahl noch gelingen kann.