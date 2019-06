Vom Bauernadvokat zum Millionär

In Pregartens Kulturhaus Bruckmühle steht heute eine Premiere auf dem Programm. Der Bauer als Millionär“ von Ferdinand Raimund wird gegeben. Ins Rampenlicht rückt Karl Hofer, der bei den 3. Aist-Festspielen mit Fortunatus Wurzel die Hauptrolle spielen wird.

Wenn Hofer im dritten Aufzug „Alloh! Jetzt bin ich wieder in meinem Element!“ rufen wird, so war er dies schon oftmals, seitdem er bei den ersten Kulturwochen im Jahr 1982 in Unterweitersdorf in „Kalchgruber, der Bauernadvokat“ debütierte und dort auch in Franz Theodor Csokors „3. November 1918“ glänzte. Es war der Start zu einer außergewöhnlichen Amateurtheater-Karriere des gelernten Betriebselektrikers der VÖEST.

Seitdem bewies Hofer zwischen Pregarten und Freistadt in vielen Theater- und Operettenaufführungen mit dem Charisma eines Volksschauspielers Talent. Man könnte meinen, der 73-Jährige habe einst mit Gattin Elfriede und Familie ganz bewusst Loibersdorf als Wohnsitz gewählt, um rasch rundum auf die Bretter, die ihm die Welt bedeuten, zu gelangen.

So war Hofer – natürlich ohne Gage – in Freistadt bei Anton Würls Sommeroperetten, in der Messehalle bei Aufführungen der „Theaterzeit“, in der konzertanten Zauberflöte sowie im Salzhof in der Feuerzangenbowle zu finden. Zudem verstärkte er in der Bruckmühle das Operetten-Ensemble als Direktor Frank in der Fledermaus und überzeugte bei anspruchsvollen Stücken unter der Regie von Ulf Dückelmann.

Die kreativen Wurzeln Hofers wuchsen in der Kleinschule Lamm, Neumarkt i. M., wo er mit Alfred Höllhuber einen theaterfördernden Lehrer hatte. Dort sang er bereits mit sechs Jahren im Duett zweistimmig Adventlieder. Die inzwischen zum Bass gereifte Stimme erklang im Vöest-Chor, im Singkreis Unterweitersdorf, bei Pregarton, im Bezirks-Bauernchor, in der Liedertafel Hagenberg sowie in den Begräbnischören von Hagenberg und Pregarten. Wenn heute in der Bruckmühle Raimunds Worte „Bravo! Bravo! O vortrefflich!“ zu hören sind, so mögen diese auch ihm und dem gesamten Ensemble gelten.

