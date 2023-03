Volles Haus auf der Gugl: Polizei hofft auf ein rot-weiß-rotes Fußballfest

In Linz beginnt die Reise und am Ende wird feststehen, ob Österreichs Fußball-Nationalmannschaft bei der Euro 2024 in Deutschland dabei ist. Mehr als zehn Jahre ist es her, dass das ÖFB-Team zuletzt in Linz ein Match bestritten hat, nun kehrt das Team endlich in die Stahlstadt zurück.

Der erste Quali-Gegner heißt Aserbaidschan und das neue Stadion wird mit mehr als 17.000 voll sein. Die Linzer Polizei ist für das Spiel gut gerüstet. Rund 170 Beamte werden in und rund um die Raiffeisen Arena für die Sicherheit verantwortlich sein, sagt Michael Hubmann, der stellvertretende Linzer Stadtpolizeikommandant im Gespräch mit nachrichten.at

Für die Polizei geht es am Freitag um kein Risikospiel. „Wir hoffen auf ein Fußballfest“, sagt Hubmann. Erwartet werden 100 bis 120 Auswärtsfans, vor allem Aserbaidschaner, die schon länger in Wien und Oberösterreich aufhältig sind. Die Heimfans kommen hingegen aus allen Ecken der Republik, um die Ränge zu füllen. Auf der LASK-Tribüne dürfen aber nur Mitglieder der beim ÖFB akkreditierten offiziellen Fanclubs Platz nehmen.

Mit Hooligans, die dem LASK übel gesonnen sind und deshalb das neue Stadion mutwillig beschädigen wollen, rechnet die Polizei aber nicht.

Kritischer wird sich vermutlich die Verkehrssituation in Linz gestalten. „Wir empfehlen dringend, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen“, sagt Hubmann. Das ÖFB-Ticket berechtigt zur Nutzung der Linzer Öffis. Wer aufs Auto nicht verzichten kann, soll den Pkw am besten in einer innerstädtischen Parkgaragen abstellen und öffentlich zum Stadion fahren.

In der Innenstadt stehen rund 1300 Stellplätze zum vergünstigten Sondertarif von 3,20 Euro (für die gesamte Parkdauer) zur Verfügung. Konkret gilt dieses Angebot für folgende fünf Garagen: Garage am Bahnhof, Raiffeisen Garage Südbahnhof, City Parkhaus (Betlehemstraße), Garage im Zentrum (Dametzstraße) und Elisabeth Garage (Elisabethstraße).

Eine Stunde vor dem Anstoß (21 Uhr) beginnt in der Tips Arena übrigens auch die Show „Riverdance“. Für die Besucher dieses Kulturevents bieten die OÖN ein Extra-Service an: um 4,50 Euro kann man in der Tiefgarage der Promenaden Galerien (von 18 Uhr bis 1.00 Uhr) parken und mit den Buslinien 26 und 27 hin zur Show und wieder retour fahren.

