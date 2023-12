Voller Freude ins Jubiläum: Rund zwei Drittel der Sternsinger sind Mädchen

Am gestrigen Mittwoch fiel mit dem traditionellen Besuch bei Kardinal Christoph Schönborn der offizielle Startschuss der 70. Dreikönigsaktion der Katholischen Jungschar. "Ich bin voller Bewunderung über euren Eifer und eure Begeisterung", würdigt Schönborn den Einsatz der rund 85.000 Sternsinger-Kinder – zwei Drittel sind Mädchen – in ganz Österreich. Bis 7. Jänner 2024 ziehen die Sternsinger nun beim Jubiläum von Haus zu Haus, überbringen musikalische Segenswünsche für das neue Jahr und sammeln für Menschen in den Armutsregionen dieser Welt.

Lesen Sie dazu auch: Jana Hofer – Sie verkörpert die Sternsinger-Tradition

1954 belebte der Oberösterreicher Karl Kumpfmüller den Sternsingerbrauch wieder – an die vier Millionen österreichische Kinder und Jugendliche sammelten seitdem beim Sternsingen erste Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement. Besonders intensiv stellt sich die oberösterreichische Bevölkerung in den Dienst der guten Sache: 16.000 Kinder und Jugendliche mit rund 5000 Begleitpersonen engagieren sich jährlich und sammelten etwa im Vorjahr mit 4,2 der 19,2 Millionen Euro den klaren Spenden-Höchstwert im Bundesländervergleich. Rund 2,7 Millionen Euro steuerten die zweitplatzierten Sternsinger aus Wien bei. "Die Aktion ist über die Jahrzehnte vielen Leuten bekannt", nennt Ludwig ,Luggi‘ Frauenberger, Bildungsreferent der Dreikönigsaktion Linz, einen oberösterreichischen Erfolgsfaktor. Zudem haben "Generationen hinweg positive Erfahrungen beim Sternsingen gemacht". Dem kann Jana Hofer von der Katholischen Jungschar der Diözese Linz nur beipflichten. "Wer selbst einmal Sternsinger war, den Spaß sowie die Freude hautnah spürte, der wird diese Tradition weiterführen", betont die Organisatorin im OÖN-Gespräch.

Spenden für Guatemala

Rund 500 Hilfsprojekte, vor allem in ärmeren Ländern der Südhalbkugel, können pro Jahr finanziert werden. Als "Fokusland" für die Spenden der 70. Ausgabe wurde Guatemala auserkoren. Der zentralamerikanische Staat ist von Armut und Ausbeutung besonders betroffen: Jedes zweite Baby in Guatemala ist chronisch unterernährt, deshalb entwicklungsverzögert und oft krank. Die gesundheitlichen Schäden begleiten die Betroffenen ein Leben lang. Viele Kinder sind zudem Übergriffen und sexualisierter Gewalt ausgesetzt, was zu schwerer Traumatisierung führt. "Die Leute wissen, dass diese Aktion etwas Gescheites ist und die Spenden wirklich dort ankommen", sagt Frauenberger. Schließlich werden die Finanzen jährlich durch einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer kontrolliert, und das "Spendengütesiegel" garantiert Transparenz.

Video: Am Mittwoch besuchten Sternsinger zum Auftakt der Aktion Kardinal Schönborn

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Daniel Gruber Redakteur Oberösterreich Daniel Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.