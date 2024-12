Vollbrand in zehn Sekunden: Wenn Christbaum und Adventkranz zur Gefahrenquelle werden

Etwa 100 Brände gibt es in Oberösterreich jährlich wegen Kerzen. Rund 60 Prozent davon entfallen auf nur drei Monate: November, Dezember und Jänner. Gerade zur Weihnachtszeit steigt das Risiko eines Brandes in den eigenen vier Wänden.

Gerade der neue Trend, den Weihnachtsbaum schon den ganzen Advent über als Dekoration in der Wohnung stehen zu haben, birgt Gefahr. Denn der Baum wird dadurch trocken, das Risiko für einen Brand steigt. Auch die immer beliebteren wieder verwendbaren Christbäume aus Plastik können schnell Feuer fangen, wenn man sie mit konventionellen Kerzen schmückt.

Zehn Sekunden, bis Baum in Vollbrand steht

"Die Ausbreitung eines Christbaumbrandes erfolgt meist rasend schnell", sagt Günther Schwabegger, Pressesprecher der Brandverhütungsstelle. In nur zehn Sekunden kann der Baum bereits in Vollbrand stehen, selbst löschen ist dann nur noch schwer möglich. In so einem Fall sollte man Türen und Fenster schließen, die Feuerwehr rufen, seine eigene Familie in Sicherheit bringen und Nachbarn warnen.

Auch der Adventkranz ist vor allem zum Ende der Adventzeit eine mögliche Gefahrenquelle. Wenn die Kerzen bereits heruntergebrannt sind und das Reisig schon etwas trocken ist, reicht ein kurzer Moment und auch der Adventkranz steht in Flammen. Allerdings kann dieser Brand, sofern er rechtzeitig bemerkt wird, noch gut mit einer Löschdecke oder sogar einem Glas Wasser gelöscht werden.

Vorsicht bei trockenem Reisig

Um an den Feiertagen keine böse Überraschung zu erleben, hat die Brandschutzstelle einige Tipps, wie man solche Brände vermeiden kann. Der Christbaum sollte erst kurz vor dem Feiern aufgestellt werden und in Wasser oder Schnee stehen, damit er nicht so schnell austrocknet. Sowohl Christbaum als auch Adventkranz sollten auf keinen brennbaren Unterlagen stehen. Kerzen und andere brennbare Dekomaterialien sollten möglichst große Abstände zueinander haben, Spritzkerzen am Baum müssen frei hängen und dürfen keine Äste oder anderen Christbaumschmuck berühren. Als Alternative zu konventionellen Kerzen rät die Brandverhütungsstelle zu LED-Kerzen.

Brennende Kerzen sollten nie unbeaufsichtigt bleiben. Besondere Vorsicht gilt außerdem bei trockenem Reisig, also beim Adventkranz ungefähr ab der zweiten Dezember-Hälfte und beim Christbaum ab dem Dreikönigstag. Sollte es trotz aller Maßnahmen doch zu einem Feuer kommen gilt: Alarmieren, retten, löschen.

