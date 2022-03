Vollautomatische Laborstraße in Linz in Betrieb

"Vor der Pandemie waren es rund 800 Proben täglich", sagt Leiter Paul Niedetzky. Um diesen Anstieg bewältigen zu können, hat das Labor nun eine neue Straße für die Analyse von Blutproben in Betrieb genommen. Am Dienstag wurde sie eingeweiht. Sie ist die Einzige ihrer Art im niedergelassenen Bereich in Oberösterreich, sonst werden derlei Laborstraßen in Krankenhäusern genutzt.

800 Röhrchen pro Stunde

Rund 800 Röhrchen schafft die 6,5 Tonnen schwere Anlage pro Stunde. Joachim Bogner, Österreich-Geschäftsführer von Hersteller Siemens Healthineers, nennt sie "ein Stück Präzisionsmedizin". Sie läuft vollautomatisch: Die Proben kommen mit einem Barcode versehen ins Labor, anhand dessen die Anlage erkennt, welche Parameter der anfordernde Arzt untersucht haben möchte, und sie führt den Auftrag selbstständig aus. Ein Blutbild für eine Gesundenuntersuchung dauert etwa 30 Minuten.

Die Straße, die eben nur für Blutproben, nicht aber für Corona-Tests oder Harnproben geeignet ist, soll die Schnelligkeit und die Qualität der Analysen steigern und zudem die Mitarbeiter des Labors entlasten. Wie viel er in die Anlage investiert habe, wollte Niedetzky nicht verraten. Er habe aber keine andere Wahl gehabt, andernfalls hätte er seinen Versorgungsauftrag nicht mehr erfüllen können, weil das Labor an seine Kapazitätsgrenzen gelangt sei.