Damals, bei den letzten Schritten zum höchsten Punkt, war nur mehr Stille. Keine Frage. Kein Wunsch. Kein Zweifel. Nur tiefe Freude und Dankbarkeit." So erinnert sich Gerlinde Kaltenbrunner in einem Mail an die OÖN an den 23. August 2011, den Tag ihrer alpinistischen Krönung. Um 18.18 Uhr Ortszeit stand sie auf dem Gipfel des 8611 Meter hohen K2, der zweithöchsten Erhebung der Welt.