Johannes Holl, Direktor der Volksschulen in Baumgartenberg und Mitterkirchen, ist wütend. Bereits vergangene Woche waren die PCR-Tests seiner Volksschüler in Baumgartenberg nicht abgeholt worden. Holl glaubte an ein Versehen und wandte sich an das Bildungsministerium, das die Firma "Covid-Fighters" mit der Durchführung der PCR-Tests an den Schulen beauftragt hatte.