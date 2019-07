Volksbefragung über LASK-Stadion am Pichlinger See muss stattfinden

Trotz der in der vergangenen Wochen präsentierten Sportlösung, in der Bürgermeister Klaus Luger dem LASK das städtische Gugl-Stadion zur Eigenen Nutzung angeboten hatte, ist die Volksbefragung nicht vom Tisch, ganz im Gegenteil. Da die Bürgerinitiative die Volksbefragung mit zwei Teilfragen „Soll die Stadt den Pichlingersee und den umliegenden Grüngürtel weiterhin als unbebautes Naherholungsgebiet schützen und die Umwidmung für ein Stadion ablehnen?“ eingeleitet und eine offizielle Anfrage an Bürgermeister Luger gerichtet hat, ist eine Volksbefragung durchzuführen.

„Der LASK bekommt mit dem Gugl-Stadion eine eigene Fußball-Arena. Somit wäre eigentlich der Stadionneubau am Pichlinger See kein Thema mehr. Dennoch muss rein rechtlich eine Volksbefragung stattfinden. Die gewählte Fragestellung der Bürgerinitiative lässt keine andere rechtliche Variante zu. Daher wird eine BürgerInnenbefragung im Herbst unumgänglich. In der Septembersitzung des Gemeinderates werde ich diesem Gremium einen Termin zur Abhaltung der Volksbefragung vorschlagen“, so Bürgermeister Klaus Luger.