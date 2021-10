Vöcklabrucker Arzt beim Rudern im Attersee ertrunken

Der erfahrene Rudersportler – ein bekannter Mediziner – war nahe dem Bootshaus vor Schloss Kammer tot aus dem Wasser geborgen worden, nachdem eine Suchaktion für den vermissten Mann gestartet worden war.

Der Sportler – er war Mitglied des Rudervereines – war mit seinem Rennruderboot unterwegs gewesen. Ein Frauen-Vierer-Ruderteam hatte gegen 18 Uhr zeitgleich mit dem 62-Jährigen beim Bootshaus angelegen wollen. Da laut Polizei nur ein Boot anlegen konnte, hatte der Mann in einiger Entfernung am See gewartet. Die vier Frauen brachten ihr Boot aus dem Wasser und bemerkten nach einiger Zeit, dass ihr Ruderkollege noch nicht angelegt hatte. Auch das Boot des Mannes konnten sie aufgrund der Dunkelheit nicht mehr ausmachen. Sie verständigten die Einsatzkräfte, die den Uferbereich des Sees absuchten. Ein Boot der Wasserrettung fand schließlich den Einer des Sportlers rund 300 Meter vom Ufer entfernt leer im Wasser treibend, der leblose Körper des Mannes wurde daraufhin in rund fünf Metern Tiefe entdeckt. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät. Die Staatsanwaltschaft Wels ordnete eine Obduktion der Leiche an.