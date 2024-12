Mumifizierte Kinderleiche in Schulkeller in Vöcklabruck gefunden

Eine mumifizierte und skelettierte Kinderleiche wurde im Keller der Mittelschule für Sport und Integration in Vöcklabruck gefunden. Genauere Hinweise gibt es noch keine, es wird davon ausgegangen, dass die Leiche in früherer Vergangenheit als Lehrmittel für „Anschauungszwecke“ diente. Derzeit wird die Leiche in der Gerichtsmedizin Salzburg untersucht.

Im Zuge von Sanierungsarbeiten wurde vorgestern diese grausige Entdeckung im Keller gemacht. Die Schule verständige die Polizei, die Ermittlungen laufen. Derzeit ist weder klar, aus welcher Zeit die Leiche stammt, noch gibt es Hinweise zur Todesursache. „Theoretisch könnte es auch sein, dass das Kind ermordet und dort im Keller abgelegt wurde. Davon wird derzeit allerdings nicht ausgegangen, das muss aber natürlich abgeklärt werden“, sagt die Polizei. Die Salzburger Gerichtsmediziner versuchen, Alter und Todesursache zu eruieren. Wann erste Ergebnisse vorliegen, ist nicht bekannt.

Die einstige "Knabenhauptschule" in der Dr. Alois Scherer-Straße wurde 1908 als "Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Bürgerschule" eröffnet und ist denkmalgeschützt.

Autorin Marina Mayrböck

