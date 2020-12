Vöcklabruck: Fahndung nach Dieben vorerst ohne Erfolg

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung gelang zwei noch unbekannten Männern am heutigen Dienstag kurz nach Mittag die Flucht nach einem Diebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in Attnang-Puchheim.

Die beiden hatten zuvor das Geschäft betreten, in dem die 53-jährige Geschäftsführerin allein anwesend war. Einer der beiden Täter lenkte sie ab, indem er sich bei einem außerhalb des Geschäftes aufgestellten Ständer beraten ließ. Er sprach in gebrochenem Deutsch.

Währenddessen ging der zweite zum Kassenbereich und ins Büro und stahl von dort Bargeld und ein Mobiltelefon. Anschließend flüchteten die beiden zu Fuß und konnten bislang von keiner der eingesetzten Streifen angetroffen werden.