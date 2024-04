Vöcklabruck: 38-jähriger Motorradlenker bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall Montagnachmittag im Gemeindegebiet von Puchkirchen wurde ein Motorradlenker schwer verletzt. Gegen 17 Uhr lenkte der 38-jähriger Lenker sein Motorrad auf der L1273 in Fahrtrichtung Ampflwang. Im Beiwagen befand sich sein 6-jähriger Sohn. Während der Fahrt zeigte der 38-jährige Lenker mittels Handzeichen an, nach links in die Ortschaft Pichl abbiegen zu wollen.

Dieses Handzeichen dürfte eine nachkommende Pkw-Lenkerin als Zeichen für einen möglichen Überholvorgang verstanden haben und setzte daraufhin zum Überholen an. Im selben Moment bog der Motorradlenker nach links ab und kollidierte in weiterer Folge mit dem PKW der 41-jährigen Lenkerin aus dem Bezirk Ried.

Der 38-jährige Lenker wurde dabei schwer verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Vöcklabruck gebracht. Sein 6-jähriger Sohn wurde ebenfalls verletzt. Die Pkw-Lenkerin blieb bei dem Unfall unverletzt, erlitt jedoch einen Schock.

