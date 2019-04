Vöcklabruck: 15-jähriger Mopedfahrer schwer verletzt

ATTNANG-PUCHHEIM. Ein 61-jähriger PKW-Lenker übersah beim Abbiegen einen 15-jährigen Mopedfahrer. Der Jugendliche verletzte sich beim Zusammenstoß schwer.

Ein 61-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr am gestrigen Sonntag um 20:20 Uhr mit seinem Pkw auf der B1 im Ortsgebiet von Attnang-Puchheim in Richtung Vöcklabruck. Unmittelbar vor dem Bahnhof in Attnang wollte er nach links in die Brucknerstraße abbiegen, übersah dabei aber ein entgegenkommendes Moped, gelenkt von einem 15-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck.

Der Zusammenstoß hatte fatale Folgen: Der Mopedlenker wurde in weiterer Folge über den Pkw geschleudert und erlitt dabei schwere Verletzungen. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus Vöcklabruck eingeliefert.

