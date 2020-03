Visionen der neuen „Donau-Fürstin“

Nach 17 Jahren legte Friedrich Bernhofer, weitum bekannt als der „Donau-Fürst“, die Obmann-Funktion der Werbegemeinschaft Donau Oberösterreich in die Hände von Karin Wundsam. Die Engelhartszellerin ist nicht nur Touristikerin mit Leib und Seele, sondern hat auch eine kreative Ader und spricht mehrere Sprachen.

Wundsam absolvierte das Tourismuskolleg in Kleßheim bei Salzburg, sammelte touristische Erfahrungen in Tiroler Hotels, war mehrere Jahre erfolgreich als Geschäftsführerin der früheren Werbegemeinschaft „Oberes Donautal“ von Passau bis Eferding tätig und organisierte 1994 den Ball der Oberösterreicher in Wien. Weiters koordinierte sie rund 100 Veranstaltungen und Aktivitäten im Rahmen der OÖ. Landesausstellung „Die Donau“ in Engelhartszell und wickelte bereits mehrere EU-Projekte gemeinsam mit den bayerischen Nachbarn federführend ab.

Beruflich ist die 51-Jährige seit 29 Jahren im Marktgemeindeamt Engelhartszell für Tourismus, Kultur und Öffentlichkeitsarbeit zuständig. „In dieser Funktion kann ich täglich auf das zurückgreifen, was ich in meiner Ausbildung zur Touristikkauffrau gelernt habe, und ich kann ganz ehrlich sagen, dass mir diese Arbeit noch immer sehr viel Spaß macht“, sagt die 51-Jährige, die in ihrer Freizeit gerne Motive zu den Themen Wasser und Erde malt. Noch in diesem Jahr will die Innviertlerin viel in und für die Donauregion bewegen. „In der Karwoche veranstalten wir eine Trail-Challenge am Donausteig, der heuer zehnjähriges Jubiläum feiert. Weiters planen wir neue Radrundtouren im Umland des Donauradweges – insbesondere auch für E-Bikes.

Bei den Schiffanlegestellen hat die Errichtung der Landstromanschlüsse an der gesamten Donau in Österreich durch die ‚via donau‘ in Zusammenarbeit mit Energieanbietern dieses Jahr oberste Priorität“, sagt Wundsam. Ihre Hauptaufgabe als neue ehrenamtliche Obfrau der WGD OÖ sei vor allem, die Marke Donau bei der Bevölkerung und Gästen aus nah und fern noch bekannter zu machen.

Artikel von Bianka Eichinger Lokalredakteurin Innviertel b.eichinger@nachrichten.at