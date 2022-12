Viruserkrankungen: Kinderstationen sind am Anschlag

Immer wieder kommt es derzeit vor, dass die Station für Kinder- und Jugendheilkunde im Klinikum Wels andere Spitäler um Hilfe bitten muss. „Die Lage ist ernst. Wir kommen häufig an den Punkt, an dem wir keinen Platz mehr haben – auch für schwerkranke Kinder. Dann müssen wir Patienten in benachbarte Häuser verlegen“, sagt Primar Walter Bonfig.