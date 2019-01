Vincent auf der Streif: "Wir stehen alle hinter ihm"

GRAMASTETTEN / KITZBÜHEL. Die Vorverlegung der Abfahrt hat Kriechmayrs Gramastettner Fanclub aber einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Gramastetten fiebert mit Vincent mit. Bild: facebook/Fanclub

Bürgermeister Andreas Fazeni ist schon dort, der Fanclub hätte am Samstag anrücken sollen: Doch nachdem die Kitzbühel-Abfahrt von Samstag auf heute vorverlegt wurde, wird der Großteil von Vincent Kriechmayrs Gramastettner Fans seine Fahrt über die Streif im Fernsehen verfolgen. "Wir wären am Samstag um fünf Uhr in der Früh mit einem großen Bus los gefahren, alle 60 Plätze waren besetzt", sagt Monika Schöllhammer. Sie ist die Cousine des ÖSV-Stars und gleichzeitig Fanclub-Chefin: "Ich werde heute schon rausfahren, aber die Fans, die noch arbeiten müssen, sind bestimmt enttäuscht. Aber wir stehen alle hinter ihm."

Schöllhammer zeigt sich zuversichtlich. "Kitz taugt Vincent, da kann er seine technischen Stärken ausspielen." Und: "Im Vorjahr war er schon knapp am Sieg dran." Der Triumph in Wengen sollte das Selbstvertrauen des Gramastetteners zusätzlich gestärkt haben.

Damit der Fanclub dann gesammelt am Sonntag beim Super-G dabei sein kann, wurde schon umgeplant. "Wir wollen für Sonntag einen Bus organisieren,. Blau-weiße Hauben haben wir schon seit ein paar Jahren. Jetzt tragen wir aber auch noch Vinc-Anoraks, damit wir von den anderen Fans zu unterscheiden sind", sagt Schöllhammer. Die Jacken sind rechtzeitig zum Rennen geliefert worden, und sie werden nicht nur in Kitzbühel wertvolle Dienste leisten.

Schöllhammer und elf weitere Fanclub-Mitglieder reisen von 5. bis zum 13. Februar auch nach Aare in Schweden, um Kriechmayr bei der Weltmeisterschaft anzufeuern. "Wir haben uns ein Haus gemietet", sagt Schöllhammer, die im Vorjahr auch schon bei den Olympischen Spielen live dabei war.

Der Papa steht an der Strecke

Auch Bürgermeister Fazeni ist im Kriechmayr-Fieber. "Mit seinem Sieg am Lauberhorn sind wir in der Champions League angekommen", sagt er mit einem Augenzwinkern. Dem Oberösterreicher traut er bei den Hahnenkamm-Rennen alles zu: "Vincent hat schon im Sommer super gearbeitet. Er hat nicht nur das Können, sondern auch eine Wahnsinns-Schneid. Und das braucht man in Kitzbühel."

Er wird heute mit Kriechmayrs Vater Heinrich an der Streif stehen. Der Papa, ein ehemaliger Skilehrer in Obertauern, weiß aber, wie schwierig es ist, in Kitzbühel zu gewinnen: "Die Dichte ist enorm. Ein kleiner Fehler, und du bist nicht mehr unter den Top 15." Wie geerdet sein Sohn ist, beweist übrigens diese Geschichte des Landwirts: "Nach dem Sieg am Lauberhorn ist mein Sohn nach Hause und sofort in den Stall zum Arbeiten gegangen." Er entlastet damit seinen Zwillingsbruder Rafael. Und: "Die Ruhe am Hof tut dem Vincent gut", sagt der Papa.

