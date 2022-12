Villa Peham: Trotz Abriss unter Denkmalschutz

Das Gerücht hielt sich über den gesamten Sommer. Flüchtlinge, so hieß es im Jahr 2015, sollen im ehemaligen Landeserholungsheim in Hinterstoder, vier Kilometer vom Ortszentrum entfernt, untergebracht werden. "Das war aber zu keinem Zeitpunkt beabsichtigt. Ich hab da immer gleich dagegengehalten, wenn mich jemand gefragt hat. Aber es hat sich trotzdem weiterverbreitet", sagt Hinterstoders ehemaliger Bürgermeister Helmut Wallner (VP). Das Gerücht wurde zum Flächenbrand. So sieht es Wallner heute.