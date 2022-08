Viertwärmster Sommer seit Messbeginn

Noch ist er nicht vorbei. Und nach Auswertungen aller Stationen könnte der Sommer 2022 auch noch auf dem dritten Platz landen – ex aequo mit jenem von 2015. Besonders erstrebenswert ist diese Platzierung allerdings nicht, denn es geht dabei um die wärmsten Sommer der Messgeschichte.

Der diesjährige lag im Tiefland Österreichs um 1,6 Grad über dem Durchschnitt des Klimamittels von 1991 bis 2020. Auf den Bergen war es um 1,7 Grad wärmer. Im Vergleich zur Klimaperiode 1961 bis 1990 lag 2022 sowohl im Tiefland als auch auf den Bergen um 3,4 Grad über dem Mittel. Die Messreihe seit 1767 umfasst 256 Sommer – unter den 15 wärmsten sind zehn aus den Zweitausender-Jahren.

"An der Spitze liegen weiterhin die Sommer 2003 und 2019", sagt Alexander Orlik von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). Der Sommer 2022 sei heiß und trocken gewesen, habe teils Starkregen und schwere Gewitter gebracht. Die niedrigste Lufttemperatur wurde in Ehrwald (Tirol) mit 4,0 Grad gemessen, die höchste in Seibersdorf (Niederösterreich) mit 38,7 Grad. Der trockenste Ort liegt ebenfalls in Niederösterreich: In Podersdorf gab es Niederschlagsmessungen von nur 140 Millimetern. "Es ist in Österreich schon seit einem Jahr deutlich zu trocken. Dieser Sommer hat die bestehenden Probleme weiter verschärft", sagt Orlik. In der Reihe der trockensten Sommer liegt 2022 auf Platz 35.