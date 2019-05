Viertklassler Paul schreibt heute die Mathe-Matura

Nach der gestrigen Deutschmatura steht für viele der 6900 Maturanten in Oberösterreich das große Zittern an: Heute ist Mathe dran.

Nur einer macht die Prüfung ohne Zwang und vollkommen freiwillig: der 14-jährige Paul Hametner aus der 4d-Klasse im Europa-Gymnasium Linz-Auhof. Der kluge Bursch schreibt heute mit seinen 18-jährigen Mitschülern die Matura. Auch wenn er außer Konkurrenz antritt und seine Arbeit nicht benotet wird – er hätte gute Chancen, die Reifeprüfung zu bestehen. "Ich habe schon ein paar Probematuren gemacht. Die habe ich geschafft", erzählt Paul.

Professorin entdeckte Talent

Dass er eine besondere Begabung hat, wurde ihm in der dritten Klasse so richtig bewusst: "Meine Professorin hat mich draufgebracht", sagt er bescheiden. Seither verschlingt er alles, was mit Mathematik zu tun hat. Während seine Schulkollegen den "normalen" Stoff durchrechnen, wühlt er sich durch die Mathematik-Bücher der Oberstufe. Mittlerweile ist er schon mit dem Buch für die achte Klasse durch.

Auch für seine Lehrer ist der intelligente Bursch ein Novum: "So einen Schüler hatte ich noch nie", sagt Mathematik-Professorin Maria Schreibelmayr. Sie unterrichtet ihn seit vier Jahren: "Es wäre unmöglich, seine Begabung nicht zu erkennen." Seither lässt die Pädagogin ihrem Schützling intensivste Förderung zukommen: Sie deckte ihn mit Büchern ein, organisierte einen Extra-Unterricht, den eine Kollegin in ihrer Freistunde hielt, und versucht, seine Fragen zu beantworten: "Aber Paul bringt auch uns Lehrer manchmal an unsere Grenzen." Mittlerweile besucht der 14-Jährige sogar vier Mathematik-Vorlesungen an der Johannes-Kepler-Uni, die der Schule direkt gegenüber liegt. "Ich möchte unbedingt drei Prüfungen schaffen", sagt Paul. Unter den Gleichaltrigen zählt der Vifzack sowieso zu den Besten: Vor kurzem gewann er die Oberösterreich-Wertung der Mathematik-Olympiade.

Paul spielt drei Instrumente

So ganz nebenbei spielt der Sohn zweier Musikschullehrer noch Klavier, Horn und Trompete, im Garten wuseln auf den Wunsch von Paul und seinem Bruder Peter (10) mehrere Hühner herum, auch einen Bienenstock betreuen sie. "Paul hat schon immer gewusst, was er will", sagt seine Mutter Eva Hametner. "Er weiß seine Begabungen einzusetzen."

Dennoch bleibt der 14-Jährige bescheiden: "Ich glaube nicht, dass ich ein besonderes Talent habe. Ich beschäftige mich einfach viel mit Mathematik, weil mich das Fach so fasziniert." Niemand werde als Mathe-Genie geboren: "Es braucht den Willen, sich mit einer Sache auseinanderzusetzen, dann kann man alles schaffen."

