Vierter Sturm in Folge: Warum uns das warme Wetter den Wind brachte

Mit Windspitzen von mehr als 100 km/h ist am Montag Sturm "Antonia" über Oberösterreich hinweggefegt: 105,5 km/h wurden etwa am Flughafen Hörsching gemessen, 103,7 km/h in Wolfsegg im Bezirk Vöcklabruck, Spitzenreiter war einmal mehr der Feuerkogel mit 121,3 km/h.