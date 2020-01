Vierter Brand binnen zwei Tagen in Enns: "Brandstiftung ist nicht ausgeschlossen"

Ein 41-jähriger Mann hatte die Feuerwehr gegen 20.50 Uhr alarmiert. Er gab an, dass es in einem Waldstück brenne. Als die Feuerwehrleute eintrafen, stand entlang des Donaubegleitweges ein riesiger Holzhaufen zum Teil in Brand. Die Flammen schlugen meterhoch in die Luft.

Es handelt sich um den bereits vierten Brand innerhalb zweier Tage in Enns. Mehr dazu lesen Sie hier.

An zwei Brandorten, der Lagerhalle sowie dem Müllcontainer, haben Polizeispürhunde Brandbeschleuniger erschnüffelt. "Auch im jüngsten Fall, dem brennenden Holzstoß, kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden", sagte Polizeisprecher Michael Babl Dienstagfrüh. In allen Fällen würden die Ermittlungen des Landeskriminalamts auf Hochtouren laufen, sagte Babl. Ob es einen Zusammenhang mit dem Großbrand nahe des Bahnhofs am Sonntag gibt, war vorerst nicht bekannt.

Insgesamt standen 27 Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Sie konnten um Mitternacht wieder einrücken.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise. "Man kann sich bei jeder Dienststelle melden", sagte Babl.