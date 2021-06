"Ich bin seit 38 Jahren in der Hagelversicherung tätig - aber an Schäden in einem derartigen Ausmaß an einem Tag kann ich mich in meiner Karriere nicht erinnern", sagte Winkler. Hauptbetroffen waren die Bezirke Grieskirchen, Schärding, Eferding, Rohrbach, Urfahr und Freistadt. "Bei uns sind seit Donnerstagabend sehr viele Meldungen über Schäden eingegangen", sagte Winkler Freitagfrüh. Die erste Gewitterzelle zog von Salzburg heran, ehe sie dann zunächst begann, sich über Eferding zu