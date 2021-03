Vierköpfige Einbrecherbande geschnappt

Nahe eines Grenzübergangs in Braunau kontrollierten Polizisten einen Pkw, der mit vier Rumänen besetzt war. In der Reserveradmulde im Kofferraum fanden die Beamten eine Sporttasche mit brisantem Inhalt: 117 Handys, 15 Tablets und zwei Laptops, die offenbar bei einer Einbruchstour erbeutet worden waren. Im Auto fanden die Polizisten weitere fünf Handys und Einbruchswerkzeug. Die Männer im Alter von 19 und 20 Jahren legten laut Polizei Teilgeständnisse ab. Sie hätten an Wochenenden in wechselnden Konstellationen in Elektronikgeschäfte in Deutschland und Belgien eingebrochen. Dabei verwendeten sie einen Geißfuß oder schlugen die Eingangstüren ein. Anschließend sollten die Elektroartikel in Rumänien verkauft werden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart erließ Haftbefehle für die Männer, die vorerst in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert wurden.

