Vierjähriger stand alleine am Bahnhof

Ein 28-jähriger Welser fuhr mit seinem vierjährigen Sohn mit dem Zug von Linz nach Wels. Um 9:20 Uhr stieg der Bub beim Bahnsteig in Wels aus und noch bevor der 28-Jährige ebenfalls aussteigen konnte, schloss die Abteilungstür. Der Zug fuhr an und der Vierjährige stand alleine am Bahnsteig in Wels.

Daraufhin verständige der 28-Jährige über Notruf die Polizei, kontaktierte die Zugbegleiter und forderte diese zum Stehenbleiben auf. Da der Zug bereits den Bahnhof verlassen hatte, war dies nicht mehr möglich. Der 28-Jährige setzte, vermutlich durch die Aufregung, die Zugbegleiter verbal massiv unter Druck und die Situation dürfte sich auf Grund von Missverständnissen verschärft haben. Der Welser zog ein Messer und drohte bzw. nötige die Zugbegleiter dahingehend, falls seinem Sohn etwas passieren bzw. der Zug nicht anhalten würde, er sie umbringen werde.

Am Bahnhof Attnang-Puchheim, wo der Beschuldigte schließlich ausgestiegen ist, dürfte er mit der Faust gegen den Kopf eines Zugbegleiters geschlagen haben. Beim Einschreiten durch die alarmierten Polizeistreifen kam es zu keinem weiteren Vorfall, die Beamten stellten das Messer sicher und erstatteten Anzeige an die Staatsanwaltschaft Wels. Weiters wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Der Vierjährige wurde in der Zwischenzeit von Beamten der Welser Polizei betreut und Familienangehörige holten den Buben wohlbehalten von der Polizeiinspektion ab.

