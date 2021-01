Vierjähriger nach Fenstersturz aus dem zweiten Stock verletzt

Zu dem Unfall kam es um kurz nach 18 Uhr. Der Bub dürfte in einem unbeobachteten Moment in das elterliche Schlafzimmer gegangen sein, dort das Fenster geöffnet haben und auf den darunterliegenden Grünstreifen gestürzt sein. Der Vierjährige war ansprechbar. Nach notärztlicher Versorgung wurde er mit der Rettung in das Kepler Universitätsklinikum gebracht.

