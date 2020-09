Vierjähriger bei Quad-Unfall im Mühlviertel verletzt

Der Bub war auf dem Gefährt vor seinem Vater gesessen und hatte diesem in den Lenker gegriffen. Dadurch verriss der 34-Jährige das Geländefahrzeug, kam ins Schleudern und auf der Gegenfahrbahn zu Sturz. Das berichtete die Polizei in einer Presseaussendung am Samstag.

Nach der Versorgung durch den Notarzt kamen beide mit der Rettung in das Krankenhaus Rohrbach. Sowohl Vater und Sohn trugen einen Sturzhelm. Das Quad, das nicht zum Verkehr zugelassen war, wurde schwer beschädigt. Beim Vater des Kleinen stellte man später einen Alkowert von 0,78 Promille fest, teilte die Polizei mit.

