Vierjährige zwei Tage neben toter Mutter in Welser Wohnung eingesperrt

Das Mädchen war zwei Tage lang neben der toten Mutter in der Wohnung eingesperrt. Der tragische Fall war am Dienstag aufgedeckt worden. Der Großvater der Kleinen hatte die Polizei eingeschaltet, weil er sich Sorgen um seine 39-jährige Tochter machte. Als die Beamten gegen 16 Uhr in der Wohnung der Frau Nachschau hielten, machten sie die schreckliche Entdeckung. Die Leiche lag auf dem Bett, die vierjährige Tochter der 39-Jährigen war alleine in der stark verschmutzten Wohnung. Sie ist wohlauf und befindet sich bei Angehörigen.

"Die Frau dürfte am 8. Mai verstorben sein", heißt es am Donnerstagmorgen von der Polizei-Pressestelle. Sowohl Fremdverschulden als auch Suizid konnten als Todesursache ausgeschlossen werden. Die Mutter war schwer krank, informierte die Polizei.

Der Artikel wird aktualisiert, sobald nähere Informationen vorliegen.