Vierjährige stürzte vier Meter tief aus dem Fenster

PFARRKIRCHEN. Während ihre Mutter kochte, ist eine Vierjährige in Pfarrkirchen bei Bad Hall (Bezirk Steyr-Land) aus fast vier Metern Höhe auf den Gehsteig gestürzt.

Rettungshubschrauber C10 Bild: Weihbold

Das Kind wurde vom Notarzt versorgt und in Begleitung seiner Mutter mit dem Rettungshubschrauber C10 nach Linz in den Med Campus IV gebracht. Wie schwer die Verletzungen der kleinen Patientin sind, war vorerst nicht bekannt. Während der Versorgung durch den Notarzt war das Mädchen ansprechbar.

Zu dem Unfall kam es gegen 13:15 Uhr in der elterlichen Wohnung. Die 29-jährige Mutter hatte, während sie das Mittagessen kochte, das Fenster in der Küche zum Lüften geöffnet. In einem unbeobachteten Moment lief die Vierjährige alleine zum Fenster, laut Aussagen der Mutter, weil sie einen Bus sehen wollte.

Dabei kam es zu dem Unglück: Aus fast vier Metern Höhe stürzte das Kind auf den darunterliegenden Gehsteig. Das Fenster hatte ein Fliegengitter, das jedoch laut Angaben der Mutter unten eingerissen war.

Dritter Vorfall mit Fliegengitter

Bereits im Vorjahr gab es zwei ähnliche Vorfälle. Im Juli 2018 stürzte eine Zweijährige in Gramastetten (Bezirk Urfahr-Umgebung) mit einem Fliegengitter durch ein offenes Fenster dreieinhalb Meter in die Tiefe. Das Mädchen hatte einen Schutzengel und wurde bei dem Sturz nur leicht verletzt.

Nur einen Monat später, Ende August 2018, gab ein Fliegengitter in einer Wohnung in Sierning (Bezirk Steyr-Land) nach, nachdem sich ein Vierjähriger aus Vorchdorf (Bezirk Gmunden) daran angelehnt hatte. Der Bub stürzte viereinhalb Meter tief auf eine gepflasterte Terrasse und wurde dabei schwer verletzt.

Fensterstürze zählen zu den schwersten Unfällen bei Kindern. Drei von zehn Fensterstürzen enden tödlich. Jährlich kommt es etwa zu 20 derartiger Unfälle. Experten raten, dass vor Fenstern möglichst keine Aufstiegshilfe vorhanden sein soll.

